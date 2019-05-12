​В ДРК пять человек погибли при обрушении стены церкви

Стена церкви обрушилась на дом, где жила семья в городе Букаву на востоке Демократической республики Конго: погибли пять человек, в том числе трое детей, как передает Report сообщает портал Actualite.

"Они спали, когда стена обрушилась на их дом. Всего их было пятеро: отец, его сестра и трое детей, поскольку жена находится в роддоме", - заявил представитель гражданского общества коммуны Багира в городе Букаву Эммануэль Микалаба.

Он уточнил, что пока удалось обнаружить тела отца и его маленького сына. Отмечается, что инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу.

Местный портал La Prunelle RDC пишет со ссылкой на представителя национального телевидения ДРК, что в результате происшествия погибли отец и четверо детей. Уточняется, что супруга погибшего мужчины была госпитализирована из-за недомогания за несколько часов до обрушения стены.