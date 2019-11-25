В ДРК протестующие напали на базу миссии ООН

Жители города Бени на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) напали на базу миссии ООН, миротворцев которой обвиняют в бездействии, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Накануне вечером в Бени (административный центр провинции Северное Киву) были убиты восемь человек. Нападение на один из городских районов совершили боевики Союзных демократических сил (ADF). Сегодня разгневанные горожане сложили тела погибших перед мэрией и подожгли ее.

После поджога городского совета участники акции протеста атаковали штаб-квартиру миссии ООН по стабилизации в ДРК (MONUSCO, МООНСДРК).

"Мы больше не хотим здесь MONUSCO. Они ничего не делают. Каждый день одни и те же отговорки, мы устали, по-настоящему устали", - заявил один из протестующих.

Представитель ООН в РДК Франсуа Гриньон в специальном коммюнике заявил, что миротворцы не могут участвовать в операциях против боевиков, поскольку не получают приглашения от армии РДК.

Отмечается, что конголезские силовики применяют огнестрельное оружие, чтобы разогнать протестующих, собравшихся рядом с базой МООНСДРК.