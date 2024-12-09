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В ДРК от неустановленной болезни умерли более 30 человек

В ДРК от неустановленной болезни умерли более 30 человек Более 400 человек заболели в Демократической Республике Конго (ДРК) с 24 октября неизвестной болезнью, сопровождающейся головной болью и кашлем, более 30 из них умерли.
Другие страны
9 декабря 2024 г. 02:28
В ДРК от неустановленной болезни умерли более 30 человек

Более 400 человек заболели в Демократической Республике Конго (ДРК) с 24 октября неизвестной болезнью, сопровождающейся головной болью и кашлем, более 30 из них умерли.

Как передает Report, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"С 24 октября по 5 декабря 2024 года в медико-санитарной зоне Панзи в провинции Кванго ДРК было зарегистрировано 406 случаев неустановленного заболевания с такими симптомами, как лихорадка, головная боль, кашель, насморк и боль в теле", - отметили в ВОЗ, добавив, что "во всех тяжелых случаях наблюдалось серьезное истощение", а также зарегистрирован 31 летальный исход.

Большинство случаев заболевания приходится на детей, в основном в возрасте до пяти лет. Район Панзи является сельским и отдаленным, доступ к нему затруднен из-за продолжающегося сезона дождей. Добраться до него из Киншасы по дороге можно примерно за 48 часов.

Как подчеркнули в ВОЗ, "эти проблемы в сочетании с ограниченностью диагностики в регионе задержали выяснение основной причины" заболевания. Размещенные в Панзи медицинские группы быстрого реагирования собирают образцы биоматериала для лабораторного тестирования, изучают динамику передачи болезни. Они оказывают помощь в лечении пациентов. "Учитывая клинические проявления и симптомы, а также ряд связанных с ними смертей, острая пневмония, грипп, COVID-19, корь и малярия считаются потенциальными причинными факторами, а недоедание является способствующим фактором", - констатировали в ВОЗ.

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