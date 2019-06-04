В ДРК двенадцать человек погибли в результате нападения боевиков

Двенадцать человек были убиты в ночь с 3 на 4 июня на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) в результате нападения, которое приписывается повстанцам группировки Союзные демократические силы (ADF), сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Уточняется, что боевики напали на жителей города Бени в провинции Северное Киву. Согласно свидетельствам, выстрелы были слышны всю ночь до раннего утра. Армия вмешалась после вторжения повстанцев в город.

"Люди были убиты в трех местах: Кимбиа, Татанго и Калонго, в том числе две пары, четыре мотоциклиста, а также четыре другие тела находятся в домах", - заявил глава квартала Бутанука Оноре Шабани Мувинги.