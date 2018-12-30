В ДРК более 590 человек заразились вирусом Эболы

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Количество случаев заражения смертельно опасным вирусом геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 590, еще 360 человек скончались в результате заболевания, сообщает министерство здравоохранения страны.

Как передает Report, ранее сообщалось, что 579 человек в стране заражены вирусом, 352 скончались.

"С начала эпидемии в общей сложности зафиксировано 593 случаев (545 подтвержденных и 48 возможных). В общей сложности скончались 360 человека, еще 203 вылечены", - говорится в заявлении ведомства.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.