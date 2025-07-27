В ДР Конго боевики убили более 40 человек, часть из них во время церковной службы

В ДР Конго боевики убили более 40 человек, часть из них во время церковной службы

Боевики из экстремистской группировки "Альянс демократических сил" (АДС) убили в поселке Команда в провинции Итури на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) более 40 человек, 20 из которых были убиты внутри церкви.

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Боевики из экстремистской группировки "Альянс демократических сил" (АДС) убили в поселке Команда в провинции Итури на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) более 40 человек, 20 из которых были убиты внутри церкви. Как передает Report, об этом сообщила конголезская радиостанция Okapi . Вооруженная группа атаковала поселок в ночь на 27 июля, отмечает она. Убиты 43 человека, включая 20 прихожан, которые находились внутри храма на ночной молитве. Боевики подожгли несколько общественных зданий и частных домов. Конголезские правительственные части и подразделения армии Уганды, находящиеся в провинции Итури по согласованию с правительством ДРК, сейчас ведут поиск боевиков. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram