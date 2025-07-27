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В ДР Конго боевики убили более 40 человек, часть из них во время церковной службы

В ДР Конго боевики убили более 40 человек, часть из них во время церковной службы Боевики из экстремистской группировки "Альянс демократических сил" (АДС) убили в поселке Команда в провинции Итури на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) более 40 человек, 20 из которых были убиты внутри церкви.
Другие страны
27 июля 2025 г. 18:13
В ДР Конго боевики убили более 40 человек, часть из них во время церковной службы

Боевики из экстремистской группировки "Альянс демократических сил" (АДС) убили в поселке Команда в провинции Итури на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) более 40 человек, 20 из которых были убиты внутри церкви.

Как передает Report, об этом сообщила конголезская радиостанция Okapi.

Вооруженная группа атаковала поселок в ночь на 27 июля, отмечает она. Убиты 43 человека, включая 20 прихожан, которые находились внутри храма на ночной молитве. Боевики подожгли несколько общественных зданий и частных домов.

Конголезские правительственные части и подразделения армии Уганды, находящиеся в провинции Итури по согласованию с правительством ДРК, сейчас ведут поиск боевиков.

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Версия на азербайджанском языке Konqoda kilsəyə hücum olub, 40-dan çox insan öldürülüb

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