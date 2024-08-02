В Дрездене задержали мужчину, угрожавшего мечом распространителям листовок

В германской федеральной земле Саксония задержан мужчина, который угрожал мечом молодым людям с листовками кандидата от партии "Левых".

В германской федеральной земле Саксония задержан мужчина, который угрожал мечом молодым людям с листовками кандидата от партии "Левых".

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на прокуратуру Дрездена.

"Обвиняемый в нападении на предвыборный штаб партии "Левых" в Доне 31 июля был установлен в ходе полицейского расследования... Он ранее не был судим и признал вину. Он заявил, что был раздражен шумом на улице и по этой причине отреагировал подобным образом. Полиция изъяла меч", - говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее газета Bild сообщала о том, что в среду мужчина угрожал пятерым молодым людям в возрасте 14-20 лет, которые распространяли предвыборные листовки кандидата от входящей в правящую в Германии светофорную коалицию партии "Левых" в городе Дона. По информации издания, в руках он при этом держал мачете.