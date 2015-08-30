В Дрездене прошла массовая демонстрация в поддержку мигрантов

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Массовая акция в поддержку мигрантов завершилась в Дрездене. По данным городской полиции, в ней участвовали около тысячи человек, организаторы заявляют о 5 тысячах участников, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

Демонстрация прошла без инцидентов, участники акции ходили по улицам города и выкрикивали лозунги, требуя от властей оказать помощь прибывающим в страну беженцам.

В этом году Германия ожидает поступления до 800 тысяч запросов о предоставлении убежища, это гораздо больше, чем любая другая страна ЕС.

С осени прошлого года в Дрездене прошла серия акций против нашествия мигрантов, организованная консервативным движением ПЕГИДА. В демонстрациях приняли участие десятки тысяч человек.