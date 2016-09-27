 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Дрездене прогремели два взрыва у мечети и конференц-центра

    Возле мечетей в городе усилены меры безопасности

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Два взрыва прогремели в Дрездене накануне поздно вечером - у мечети и у международного конференц-центра. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявили в местной полиции.

    В результате инцидента никто не пострадал. Пока никто не взял на себя ответственность за произошедшее, однако полиция полагает, что мотивом преступления мог быть ксенофобский подтекст.

    В момент взрыва в мечети находился имам с женой и двумя сыновьями, они не пострадали. Взрывом выбило дверной замок.

    Второй взрыв прогремел вскоре после первого на террасе между отелем и международным конференц-центром. Полиции пришлось эвакуировать людей из бара отеля.

    В настоящее время возле мечетей в городе усилены меры безопасности.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi