В Дрездене прогремели два взрыва у мечети и конференц-центра

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Два взрыва прогремели в Дрездене накануне поздно вечером - у мечети и у международного конференц-центра. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявили в местной полиции.

В результате инцидента никто не пострадал. Пока никто не взял на себя ответственность за произошедшее, однако полиция полагает, что мотивом преступления мог быть ксенофобский подтекст.

В момент взрыва в мечети находился имам с женой и двумя сыновьями, они не пострадали. Взрывом выбило дверной замок.

Второй взрыв прогремел вскоре после первого на террасе между отелем и международным конференц-центром. Полиции пришлось эвакуировать людей из бара отеля.

В настоящее время возле мечетей в городе усилены меры безопасности.