В Дрездене эвакуировали 15 тысяч жителей из-за 250-килограммовой бомбы

В немецком городе Дрезден специалисты разминировали 250-килограммовую авиационную бомбу времен Второй мировой войны, повлекшую эвакуацию 15 тыс. человек в районе Фридрихштадт.

В немецком городе Дрезден специалисты разминировали 250-килограммовую авиационную бомбу времен Второй мировой войны, повлекшую эвакуацию 15 тыс. человек в районе Фридрихштадт.

Как передает Report, об этом сообщает местный таблоид Bild.

"Бомба обезврежена, людям разрешено вернуться в свои квартиры", - говорится в статье.

По словам сотрудников службы по ликвидации боевых средств, снаряд до сегодняшнего дня представлял опасность.

Ранее стало известно, что в Дрездене обнаружили бомбу производства США, сохранившуюся со времен Второй мировой войны. В районе по требованию властей началась эвакуация. Местные жители должны были покинуть свои дома в течение ближайших часов, водителей призывали избегать движения на данном участке.