В драке на нефтяном месторождении в Казахстане пострадали 30 рабочих - ВИДЕО

Три десятка человек пострадали в результате драки казахстанских и иностранных рабочих на нефтяном месторождении Тенгиз (разрабатывается компанией Тенгизшевройл, ТШО) в Атырауской области республики,

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

В субботу в вахтовом поселке на Тенгизе рабочие компании Сonsolidated Contracting Engineering and Procurement S.A.L Offshore (CСЕР) собрались на рабочем участке и выразили свое недовольство по поводу недавней публикации гражданином Ливии фотографии в профиле WhatsApp, на которой изображена местная девушка.

"В медпункте ТШО была оказана медицинская помощь 30 людям. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Погибших нет", - говорится в сообщении.

Пресс-служба МВД республики начало досудебное расследование по факту хулиганства в вахтовом поселке.

На месте происшествия побывали должностные лица уполномоченных органов и прокурор района.