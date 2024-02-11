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В ДР Конго заявили, что столица республики может исчезнуть из-за наводнений

В ДР Конго заявили, что столица республики может исчезнуть из-за наводнений Угроза исчезновения нависла над столицей Демократической Республики Конго (ДРК) - Киншасой - из-за частых наводнений и последствий глобальных изменений климата.
Другие страны
11 февраля 2024 г. 16:19
В ДР Конго заявили, что столица республики может исчезнуть из-за наводнений

Угроза исчезновения нависла над столицей Демократической Республики Конго (ДРК) - Киншасой - из-за частых наводнений и последствий глобальных изменений климата.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал Дидье Муменги - сенатор от 18-миллионной Киншасы, расположенной на берегу реки Конго.

"Следует напомнить, что разливы реки Конго уже достигали критических значений в 1961 году, - цитирует радиостанция Okapi выступление сенатора на открытии в столице ДРК фотовыставки "Дикая урбанизация и климатические перекосы". - Тогда столица впервые почти полностью погрузилась в воду. Затем подобные наводнения стали происходить раз в 10 лет. Но после 2019 года интервал сократился - очередное ЧП приключилось в 2023-м, то есть менее чем через пять лет. Существует опасность, что наводнения участятся и это приведет нас к апокалиптической ситуации, когда Киншаса исчезнет".

Сенатор предложил упорядочить развитие столицы, чтобы избежать печального сценария. По его словам, необходимо до 2036 года принять продуманный и логичный план развития столицы.

Киншаса, основанная в 1881 году, быстро растет. В 1984 году в ней проживали 2,6 млн человек, в 2005-м - 5,3-7,3 млн, в 2017-м - 11,8 млн, а ныне около 18 млн. Согласно прогнозу демографов, к 2050 году население столицы ДРК достигнет 35 млн человек.

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