​В ДР Конго зараженный Эбола пациент сбежал из медцентра

Один из заболевших лихорадкой Эбола сбежал из клиники на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), это может привести к дальнейшему распространению заболевания.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в ВОЗ.

Ожидалось, что ДР Конго сможет 13 апреля заявить о полной победе над Эболой. Однако 10 апреля, спустя 52 дня после того, как выздоровел последний заболевший, был зарегистрирован новый случай заражения. На данный момент в стране выявлено шесть новых случаев заражения вирусом лихорадки Эбола, с 10 апреля два человека скончались от заболевания.

По информации агентства, 28-летний водитель мототакси, анализ на заражение вирусом лихорадки Эбола которого дал положительный результат, в пятницу сбежал из медцентра в городе Бени, где находился на лечении.

"Мы всеми способами пытаемся вывести его из населенного пункта. Мы предполагаем, что он еще кого-то заразит... Поиски (сбежавшего - ред.) продолжаются", - заявил представитель операции ВОЗ по реагированию на вирус Эбола Бубакар Диалло.

В свою очередь, заместитель мэра города Бени Мухиндо Бакванамаха подтвердил, что местным властям пока не удалось выследить сбежавшего пациента.

"Поскольку он не находится на лечении, он умрет и создаст большое количество контактов вокруг себя", - добавил чиновник.