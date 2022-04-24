В ДР Конго выявили первый в 2022 году случай заболевания лихорадкой Эбола

Первый случай заболевания лихорадкой Эбола установлен в 2022 году на территории Демократической Республики Конго (ДРК).
Как передает Report, об этом сообщило агентство
По его данным, инфицированный вирусом Эбола выявлен на северо-западе страны. Данные о личности заболевшего пока не поступали.
Последняя и 13-я по счету вспышка лихорадки Эбола закончилась в ДР Конго в декабре 2021 года. В ее ходе были выявлены 11 заболевших, из которых шестеро умерли.
Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях - внутренние и внешние кровотечения. Первый случай заболевания человека вирусом Эбола был зарегистрирован на территории современной ДРК в 1976 году.