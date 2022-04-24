В ДР Конго выявили первый в 2022 году случай заболевания лихорадкой Эбола

Первый случай заболевания лихорадкой Эбола установлен в 2022 году на территории Демократической Республики Конго (ДРК).

Первый случай заболевания лихорадкой Эбола установлен в 2022 году на территории Демократической Республики Конго (ДРК).

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на конголезский Национальный институт биомедицинских исследований.

По его данным, инфицированный вирусом Эбола выявлен на северо-западе страны. Данные о личности заболевшего пока не поступали.

Последняя и 13-я по счету вспышка лихорадки Эбола закончилась в ДР Конго в декабре 2021 года. В ее ходе были выявлены 11 заболевших, из которых шестеро умерли.

Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях - внутренние и внешние кровотечения. Первый случай заболевания человека вирусом Эбола был зарегистрирован на территории современной ДРК в 1976 году.