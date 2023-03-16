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В ДР Конго вынесен смертный приговор в отношении трех граждан Китая

В ДР Конго вынесен смертный приговор в отношении трех граждан Китая Трое граждан Китая, обвиняемых в убийстве бизнесмена в Демократической Республике Конго, приговорены к смертной казни.
Другие страны
16 марта 2023 г. 08:57
В ДР Конго вынесен смертный приговор в отношении трех граждан Китая

Трое граждан Китая, обвиняемых в убийстве бизнесмена в Демократической Республике Конго, приговорены к смертной казни.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местную прессу.

Подчеркивается, что они обвиняются в убийстве китайского бизнесмена в Колвези, столице конголезской провинции Луалаба в январе 2022 года. Суд приговорил обвиняемых в вымогательстве, нелегальном хранении боеприпасов и терроризме лиц к выплате компенсации в размере 20 миллионов долларов и смертной казни.

Отметим, что в течение последних 20 лет вынесенные в ДРК смертные приговоры не приводились в исполнение. Такие судебные решения вердиктом вышестоящей инстанции обычно заменяются пожизненным лишением свободы.

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