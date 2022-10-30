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В ДР Конго восемь человек погибли из-за давки на концерте

В ДР Конго восемь человек погибли из-за давки на концерте По меньшей мере восемь человек погибли из-за давки на концерте в столице Демократической Республики Конго (ДРК) Киншасе.
Другие страны
30 октября 2022 г. 17:21
В ДР Конго восемь человек погибли из-за давки на концерте

По меньшей мере восемь человек погибли из-за давки на концерте в столице Демократической Республики Конго (ДРК) Киншасе.

Как передает Report, об этом сообщает местное агентство ACP со ссылкой на полицию.

Согласно информации, инцидент произошел на крупнейшем стадионе столицы, где проходил концерт известного конголезского певца Фалли Ипупы. Среди погибших семеро зрителей и один полицейский.

"Во время концерта певца Фалли Ипупы на стадионе Martyrs погибли восемь человек, в том числе полицейский. Причина этих смертей – давка", - приводит агентство слова главы полиции города.

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