В ДР Конго восемь человек погибли из-за давки на концерте

По меньшей мере восемь человек погибли из-за давки на концерте в столице Демократической Республики Конго (ДРК) Киншасе.
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Согласно информации, инцидент произошел на крупнейшем стадионе столицы, где проходил концерт известного конголезского певца Фалли Ипупы. Среди погибших семеро зрителей и один полицейский.
"Во время концерта певца Фалли Ипупы на стадионе Martyrs погибли восемь человек, в том числе полицейский. Причина этих смертей – давка", - приводит агентство слова главы полиции города.