В ДР Конго восемь человек погибли из-за давки на концерте

По меньшей мере восемь человек погибли из-за давки на концерте в столице Демократической Республики Конго (ДРК) Киншасе.

По меньшей мере восемь человек погибли из-за давки на концерте в столице Демократической Республики Конго (ДРК) Киншасе.

Как передает Report , об этом сообщает местное агентство ACP со ссылкой на полицию.

Согласно информации, инцидент произошел на крупнейшем стадионе столицы, где проходил концерт известного конголезского певца Фалли Ипупы. Среди погибших семеро зрителей и один полицейский.

"Во время концерта певца Фалли Ипупы на стадионе Martyrs погибли восемь человек, в том числе полицейский. Причина этих смертей – давка", - приводит агентство слова главы полиции города.