В ДР Конго в столкновении между военнослужащими и ополченцами погибли 6 человек

По меньшей мере шесть человек убиты на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) в ходе перестрелки между регулярными войсками и поддерживающими центральное правительство ополченцами.

По меньшей мере шесть человек убиты на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) в ходе перестрелки между регулярными войсками и поддерживающими центральное правительство ополченцами.

Как передает Report , об этом сообщило Agence France-Presse.

Наряду с погибшими есть раненые, их число не раскрывается. Инцидент произошел в деревне Мугерва, в 15 км от города Гома - административного центра провинции Северное Киву.

Как сообщил представитель местных властей Мунгуико Накозехе, стрельба началась после возникшей в городском кафе ссоры между прибывшими военнослужащими и ополченцами. Среди убитых - один солдат.

Сейчас на Гому ведут наступление отряды повстанческой группировки "Движение 23 марта" (М23). Конголезское правительство перебрасывает в район дополнительные воинские подразделения, а также создает структуры местного ополчения.