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В ДР Конго в результате давки во время концерта погибли 11 человек

В ДР Конго в результате давки во время концерта погибли 11 человек Минимум 11 человек, включая одного полицейского, погибли при столпотворении на концерте, который проходил на самом большом стадионе столицы Демократической Республики Конго (ДРК) города Киншаса.
Другие страны
30 октября 2022 г. 22:25
В ДР Конго в результате давки во время концерта погибли 11 человек

Минимум 11 человек, включая одного полицейского, погибли при столпотворении на концерте, который проходил на самом большом стадионе столицы Демократической Республики Конго (ДРК) города Киншаса.

Как передает Report со ссылкой на Actualite, об этом заявил заместитель премьер-министра, министр внутренних дел, безопасности, по вопросам традиционного права ДРК Даниэль Асело Окито Ванкой.

"Согласно полученной нами информации, в произошедшем виноваты организаторы концерта, - цитирует его конголезский новостной портал. - Возникла толчея и люди задохнулись". Он подчеркнул, что виновные будут найдены и наказаны. Ранее власти сообщили о восьми погибших.

На концерте певца Фалли Ипупы, который состоялся 29 октября, образовалась давка. На стадионе, который рассчитан на 80 тыс. человек, были заняты все места, зрители находились также в коридорах. В результате полиции не удалось сдержать напор толпы, которая пыталась приблизиться к сцене, что привело к давке.

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Версия на азербайджанском языке Konqo Demokratik Respublikasında izdihamda azı 11 nəfər ölüb

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