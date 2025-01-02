В ДР Конго убили двух граждан КНР, участвовавших в строительстве автодороги

Два гражданина КНР убиты на юге Демократической Республики Конго (ДРК) офицером полиции, который осуществлял охрану группы китайских специалистов.

Два гражданина КНР убиты на юге Демократической Республики Конго (ДРК) офицером полиции, который осуществлял охрану группы китайских специалистов.

Как передает Report , об этом сообщил конголезский портал Actualite .

Наряду с двумя убитыми еще один гражданин КНР получил ранения и находится в больнице, отмечает электронное издание. Все они были сотрудниками китайской компании CREC 6, которая в провинции Ломами ведет строительство скоростной автомобильной дороги.

Офицер полиции, которому была поручена охрана специалистов, открыл по ним огонь. Сразу же после этого он скрылся. Ведется поиск стрелявшего. Власти обратились к населению с просьбой помочь в поимке полицейского. Причины его действий пока не названы.