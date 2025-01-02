В ДР Конго убили двух граждан КНР, участвовавших в строительстве автодороги

Два гражданина КНР убиты на юге Демократической Республики Конго (ДРК) офицером полиции, который осуществлял охрану группы китайских специалистов.
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Наряду с двумя убитыми еще один гражданин КНР получил ранения и находится в больнице, отмечает электронное издание. Все они были сотрудниками китайской компании CREC 6, которая в провинции Ломами ведет строительство скоростной автомобильной дороги.
Офицер полиции, которому была поручена охрана специалистов, открыл по ним огонь. Сразу же после этого он скрылся. Ведется поиск стрелявшего. Власти обратились к населению с просьбой помочь в поимке полицейского. Причины его действий пока не названы.