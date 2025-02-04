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В ДР Конго свыше 100 больных оспой обезьян сбежали из центров лечения

В ДР Конго свыше 100 больных оспой обезьян сбежали из центров лечения Более 100 больных оспой обезьян сбежали из центров лечения на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) из-за боев армии страны с группировкой М23.
Другие страны
4 февраля 2025 г. 14:45
В ДР Конго свыше 100 больных оспой обезьян сбежали из центров лечения

Более 100 больных оспой обезьян сбежали из центров лечения на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) из-за боев армии страны с группировкой М23.

Как передает Report, об этом сообщает портал Actualité со ссылкой на отчет Минздрава ДРК.

"128 больных сбежали из центров карантина, некоторые из которых были разграблены", - сказано в отчете.

Ведомство указало на целый ряд проблем в провинции Северное Киву из-за наступления М23, включая сбои с поставками лекарств, отсутствие воды и электричества.

За неделю в ДРК было зафиксировано 2 707 случаев подозрения на оспу обезьян, включая 516 подтвержденных, и зафиксировано 38 летальных исходов.

Всего с начала эпидемии оспы обезьян в ДР Конго было выявлено более 70 тыс. случаев, в том числе более 13 тыс. подтвержденных. Число умерших составило 1 407 человек.

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