В ДР Конго с начала года более 15 тыс. человек заболели оспой обезьян

Количество заболевших mpox (оспой обезьян) в текущем году в Демократической Республике Конго (ДРК) превысило 15 тыс., умерли более 500 человек.
Как передает Report со ссылкой на Agence France-Presse, об этом сообщил министр здравоохранения ДРК Самюэль Роже Камба.
"С начала 2024 года в ДРК зарегистрировано 15 664 случая заболевания mpox и 548 смертей", - сказал он.
Министр добавил, что инфицированные mpox выявлены во всех 26 провинциях страны.
Медицинская служба Африканского союза объявила 13 августа на континенте чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в связи с распространением заболевания mpox, эпицентром вспышки которого стала ДРК. Позднее ВОЗ также назвала ситуацию с mpox чрезвычайной.
По данным Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний, вспышки mpox зафиксированы в текущем году в 16 странах Африки. С января 2024 года в Африке выявлено 38,4 тыс. заболевших mpox, из них умерли 1 465 человек. По сравнению с 2023 годом число умерших уже составило 160%.