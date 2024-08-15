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В ДР Конго с начала года более 15 тыс. человек заболели оспой обезьян

В ДР Конго с начала года более 15 тыс. человек заболели оспой обезьян Количество заболевших mpox (оспой обезьян) в текущем году в Демократической Республике Конго (ДРК) превысило 15 тыс., умерли более 500 человек.
Другие страны
15 августа 2024 г. 20:34
В ДР Конго с начала года более 15 тыс. человек заболели оспой обезьян

Количество заболевших mpox (оспой обезьян) в текущем году в Демократической Республике Конго (ДРК) превысило 15 тыс., умерли более 500 человек.

Как передает Report со ссылкой на Agence France-Presse, об этом сообщил министр здравоохранения ДРК Самюэль Роже Камба.

"С начала 2024 года в ДРК зарегистрировано 15 664 случая заболевания mpox и 548 смертей", - сказал он.

Министр добавил, что инфицированные mpox выявлены во всех 26 провинциях страны.

Медицинская служба Африканского союза объявила 13 августа на континенте чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в связи с распространением заболевания mpox, эпицентром вспышки которого стала ДРК. Позднее ВОЗ также назвала ситуацию с mpox чрезвычайной.

По данным Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний, вспышки mpox зафиксированы в текущем году в 16 странах Африки. С января 2024 года в Африке выявлено 38,4 тыс. заболевших mpox, из них умерли 1 465 человек. По сравнению с 2023 годом число умерших уже составило 160%.

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