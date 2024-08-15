В ДР Конго с начала года более 15 тыс. человек заболели оспой обезьян

В ДР Конго с начала года более 15 тыс. человек заболели оспой обезьян

Количество заболевших mpox (оспой обезьян) в текущем году в Демократической Республике Конго (ДРК) превысило 15 тыс., умерли более 500 человек.

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