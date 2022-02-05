В ДР Конго произошел взрыв на рынке

Взрыв произошел на рынке города Бени в провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), по меньшей мере два человека пострадали.

Взрыв произошел на рынке города Бени в провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), по меньшей мере два человека пострадали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на источники.

По информации агентства, место происшествия оцеплено, подразделения саперов обследуют рынок, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего и оценить ущерб. По предварительным данным, причиной инцидента стало самодельное взрывное устройство.