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В ДР Конго произошел взрыв на рынке

В ДР Конго произошел взрыв на рынке Взрыв произошел на рынке города Бени в провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), по меньшей мере два человека пострадали.
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5 февраля 2022 г. 18:19
В ДР Конго произошел взрыв на рынке

Взрыв произошел на рынке города Бени в провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), по меньшей мере два человека пострадали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на источники.

По информации агентства, место происшествия оцеплено, подразделения саперов обследуют рынок, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего и оценить ущерб. По предварительным данным, причиной инцидента стало самодельное взрывное устройство.

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