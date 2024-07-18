В ДР Конго продлили до 3 августа перемирие между властями и повстанцами

Двухнедельное гуманитарное перемирие, вступившее в силу 5 июля, между правительственными силами Демократической Республики Конго (ДРК) и повстанцами из группировки "Движение 23 марта" (М23) продлено еще на 14 дней, до 3 августа.
Как передает Report, об этом сообщает новостной портал Actualite.
По данным, соглашение достигнуто при посредничестве США.
Согласно информации, перемирие распространяется на провинцию Северное Киву, находящуюся на востоке ДРК и граничащую с Руандой и Угандой.
На сегодняшний день, по данным властей, повстанцы из М23 контролируют более ста населенных пунктов в этой части республики. До вступления в силу гуманитарного перемирия отряды М23 вели наступление на крупнейшие города провинции Гома и Бутембо.