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В ДР Конго продлили до 3 августа перемирие между властями и повстанцами

В ДР Конго продлили до 3 августа перемирие между властями и повстанцами Двухнедельное гуманитарное перемирие, вступившее в силу 5 июля, между правительственными силами Демократической Республики Конго (ДРК) и повстанцами из группировки "Движение 23 марта" (М23) продлено еще на 14 дней, до 3 августа.
Другие страны
18 июля 2024 г. 20:00
В ДР Конго продлили до 3 августа перемирие между властями и повстанцами

Двухнедельное гуманитарное перемирие, вступившее в силу 5 июля, между правительственными силами Демократической Республики Конго (ДРК) и повстанцами из группировки "Движение 23 марта" (М23) продлено еще на 14 дней, до 3 августа.

Как передает Report, об этом сообщает новостной портал Actualite.

По данным, соглашение достигнуто при посредничестве США.

Согласно информации, перемирие распространяется на провинцию Северное Киву, находящуюся на востоке ДРК и граничащую с Руандой и Угандой.

На сегодняшний день, по данным властей, повстанцы из М23 контролируют более ста населенных пунктов в этой части республики. До вступления в силу гуманитарного перемирия отряды М23 вели наступление на крупнейшие города провинции Гома и Бутембо.

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Версия на английском языке White House welcomes 15-day DR Congo humanitarian truce extension

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