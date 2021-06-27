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В ДР Конго при взрыве бомбы в церкви пострадали два человека

В ДР Конго при взрыве бомбы в церкви пострадали два человека По крайней мере два человека пострадали в воскресенье при взрыве самодельной бомбы в католической церкви в городе Бени на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).
Другие страны
27 июня 2021 г. 17:01
В ДР Конго при взрыве бомбы в церкви пострадали два человека

По крайней мере два человека пострадали в воскресенье при взрыве самодельной бомбы в католической церкви в городе Бени на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил конголезский новостной портал Actualite.

"Взрыв произошел утром незадолго до начала воскресной службы, когда в храме еще не было много людей", - заявил глава полицейской службы Бени Нарцисс Мутеба Кашале. По словам очевидцев, зданию церкви и внутреннему убранству нанесен значительный ущерб.

Пока никто не взял на себя ответственность за произошедшее. Власти начали расследование.

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Версия на английском языке Two injured in church bomb blast in DR Congo

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