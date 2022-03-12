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В ДР Конго при сходе состава с рельсов погибли 60 человек

В ДР Конго при сходе состава с рельсов погибли 60 человек По меньшей мере 60 человек погибли на юго-востоке Демократической Республики Конго (ДРК), когда состав, в котором они находились, сошел с рельсов.
Другие страны
12 марта 2022 г. 17:05

По меньшей мере 60 человек погибли на юго-востоке Демократической Республики Конго (ДРК), когда состав, в котором они находились, сошел с рельсов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу агентство "Синьхуа".

Представитель властей района Лубуду Клементину Мутанду сообщил, что товарный поезд, который, несмотря на существующий запрет, перевозил и людей, потерпел аварию вечером 10 марта в провинции Луалаба, отметила она. Уже обнаружено 60 погибших, спасательные работы продолжаются.

Крушение произошло в момент, когда состав с 10 вагонами безуспешно пытался подняться на холм. Вагоны резко наклонились и попадали в глубокий овраг. Ведется расследование случившегося.

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