В ДР Конго при сходе состава с рельсов погибли 60 человек

По меньшей мере 60 человек погибли на юго-востоке Демократической Республики Конго (ДРК), когда состав, в котором они находились, сошел с рельсов.

По меньшей мере 60 человек погибли на юго-востоке Демократической Республики Конго (ДРК), когда состав, в котором они находились, сошел с рельсов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу агентство "Синьхуа".

Представитель властей района Лубуду Клементину Мутанду сообщил, что товарный поезд, который, несмотря на существующий запрет, перевозил и людей, потерпел аварию вечером 10 марта в провинции Луалаба, отметила она. Уже обнаружено 60 погибших, спасательные работы продолжаются.

Крушение произошло в момент, когда состав с 10 вагонами безуспешно пытался подняться на холм. Вагоны резко наклонились и попадали в глубокий овраг. Ведется расследование случившегося.