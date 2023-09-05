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В ДР Конго при разгоне демонстрации погибли 56 человек

В ДР Конго при разгоне демонстрации погибли 56 человек Число погибших при разгоне военнослужащими людей, которые пытались провести демонстрацию у зданий служб ООН в городе Гома на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), увеличилось до 56.
Другие страны
5 сентября 2023 г. 20:29

Число погибших при разгоне военнослужащими людей, которые пытались провести демонстрацию у зданий служб ООН в городе Гома на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), увеличилось до 56.

Как передает Report, об этом сообщил военный прокурор ДРК Мишель Кашил во время начала суда над шестью военными, подозреваемыми в отдаче приказа о разгоне демонстрации.

"Представшие перед судом обвиняются в преступлении против человечности путем преднамеренных убийств и в подстрекательстве солдат к совершению поступков, противоречащих воинскому долгу", - приводит агентство Reuters судебные документы и слова прокурора.

По его данным, число жертв достигло 56. Ранее власти объявили о 48 погибших демонстрантах.

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