В ДР Конго при разгоне демонстрации погибли 56 человек

Число погибших при разгоне военнослужащими людей, которые пытались провести демонстрацию у зданий служб ООН в городе Гома на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), увеличилось до 56.
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"Представшие перед судом обвиняются в преступлении против человечности путем преднамеренных убийств и в подстрекательстве солдат к совершению поступков, противоречащих воинскому долгу", - приводит агентство Reuters судебные документы и слова прокурора.
По его данным, число жертв достигло 56. Ранее власти объявили о 48 погибших демонстрантах.