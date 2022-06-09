О нас

В ДР Конго при обрушении шахты по добыче алмазов погибли 40 человек

В ДР Конго при обрушении шахты по добыче алмазов погибли 40 человек Более 40 человек погибли в центральной части Демократической Республики Конго (ДРК) при обрушении кустарной шахты по добыче алмазов.
Другие страны
9 июня 2022 г. 16:10
В ДР Конго при обрушении шахты по добыче алмазов погибли 40 человек

Более 40 человек погибли в центральной части Демократической Республики Конго (ДРК) при обрушении кустарной шахты по добыче алмазов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на министра внутренних дел провинции Касаи Алена Тсисунгу Нтумба.

По его словам, вечером 7 июня в районе города Самбе на глубине 18 м обрушилась шахта, где в тот момент находились более 40 человек. На поверхность уже подняты шесть тел, спасательные и поисковые работы продолжаются.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Over 40 killed in DR Congo diamond mine collapse
Версия на азербайджанском языке Konqoda almaz mədəninin çökməsi nəticəsində 40 nəfər ölüb

Самое читаемое

Главы стран Балтии обсудят с Шольцем участие Германии в укреплении восточного фланга НАТО
Главы стран Балтии обсудят с Шольцем участие Германии в укреплении восточного фланга НАТО
3 июня 2022 г. 13:10
В Украине предложили проложить в Польше железную дорогу для вывоза зерна
В Украине предложили проложить в Польше железную дорогу для вывоза зерна
3 июня 2022 г. 16:42
В Сальяне автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
В Сальяне автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
4 июня 2022 г. 19:34
В России выявили свыше 3 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки
В России выявили свыше 3 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки
5 июня 2022 г. 12:11
Группа ветеранов побывала в Министерстве труда и социальной защиты
ФотоГруппа ветеранов побывала в Министерстве труда и социальной защиты
6 июня 2022 г. 14:31
Казахстанская компания будет экспортировать свою продукцию в Азербайджан
Казахстанская компания будет экспортировать свою продукцию в Азербайджан
7 июня 2022 г. 13:16
Алияр Мамедъяров назначен зампредом Центробанка
Алияр Мамедъяров назначен зампредом Центробанка
8 июня 2022 г. 12:11
Кукольные театры Азербайджана и Грузии договорились о сотрудничестве
Кукольные театры Азербайджана и Грузии договорились о сотрудничестве
8 июня 2022 г. 15:44
МИД прокомментировал незаконный визит генпрокурора Армении на территорию Азербайджана
МИД прокомментировал незаконный визит генпрокурора Армении на территорию Азербайджана
8 июня 2022 г. 18:55
Азербайджан и Румыния обсудили расширение экономических связей
ФотоАзербайджан и Румыния обсудили расширение экономических связей
2 июня 2022 г. 19:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi