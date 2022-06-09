В ДР Конго при обрушении шахты по добыче алмазов погибли 40 человек

Более 40 человек погибли в центральной части Демократической Республики Конго (ДРК) при обрушении кустарной шахты по добыче алмазов.

Более 40 человек погибли в центральной части Демократической Республики Конго (ДРК) при обрушении кустарной шахты по добыче алмазов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на министра внутренних дел провинции Касаи Алена Тсисунгу Нтумба.

По его словам, вечером 7 июня в районе города Самбе на глубине 18 м обрушилась шахта, где в тот момент находились более 40 человек. На поверхность уже подняты шесть тел, спасательные и поисковые работы продолжаются.