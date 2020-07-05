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В ДР Конго при атаке боевиков погибли не менее 11 человек

В ДР Конго при атаке боевиков погибли не менее 11 человек Не менее 11 человек были убиты в результате нападения боевиков "Объединения для развития Конго" CODECO в провинции Итури на северо-востоке Демократической Республики Конго (ДРК).
Другие страны
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5 июля 2020 г. 16:40
В ДР Конго при атаке боевиков погибли не менее 11 человек
Courtesy İmage

Не менее 11 человек были убиты в результате нападения боевиков "Объединения для развития Конго" CODECO в провинции Итури на северо-востоке Демократической Республики Конго (ДРК).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местный портал Actualite.

По данным портала, инцидент произошел в субботу, среди жертв были пассажиры двух автомобилей, которые направлялись в населенный пункт Мааги. Всего, согласно информации портала, в результате атаки погибли двое военных, трое полицейских и шесть мирных жителей.

"Сражения не было. Злоумышленники были в горах, они нацелились на эти машины и вели огонь издалека", - сообщил порталу представитель вооруженных сил ДРК.

 

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