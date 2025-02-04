В ДР Конго повстанцы М23 объявили о прекращении огня

Повстанческая группировка "Движение 23 марта" (М23), при поддержке руандийской армии захватившая Гому в провинции Северное Киву, ввела в одностороннем порядке режим прекращения огня в Демократической Республике Конго в связи с гуманитарным кризисом.

Повстанческая группировка "Движение 23 марта" (М23), захватившая Гому в провинции Северное Киву, ввела в одностороннем порядке режим прекращения огня в Демократической Республике Конго в связи с гуманитарным кризисом.

Как передает Report, об этом сообщает The Guardian.

"Альянс реки Конго" (AFC), куда входит М23, объявляет о прекращении огня с 4 февраля 2025 года ввиду гуманитарного кризиса, спровоцированного режимом Киншасы", - заявили в альянсе.

По данным издания, группировка на данный момент не планирует брать под контроль город Букаву - административный центр провинции Южное Киву. Западные СМИ, однако, ранее сообщали, что под контроль группировки попало еще несколько городов, помимо Гомы, и теперь M23 движется в сторону Букаву.

Напомним, что 3 февраля во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что бои между Вооруженными силами ДРК и группировкой М23 за город Гома на востоке страны унесли жизни минимум 900 человек, а ранены 2,9 тысячи человек.

На минувшей неделе M23 заявила на пресс-конференции в Гоме о намерении дойти до Киншасы, если конголезское правительство не выполнит требований мятежников.