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В ДР Конго потребовали смертную казнь для 22 военнослужащих за дезертирство

В ДР Конго потребовали смертную казнь для 22 военнослужащих за дезертирство Прокуратура потребовала приговорить 22 военнослужащих к смертной казни за дезертирство с линии фронта на заседании трибунала, который проходит в городе Луберо на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).
Другие страны
6 июля 2024 г. 22:18
В ДР Конго потребовали смертную казнь для 22 военнослужащих за дезертирство

Прокуратура потребовала приговорить 22 военнослужащих к смертной казни за дезертирство с линии фронта на заседании трибунала, который проходит в городе Луберо на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse.

"Обвиняемые, среди которых трое в звании капитана, оставили позиции, бежав от врага, нарушили приказ, проявили трусость и потеряли военное снаряжение, - сказал представитель прокуратуры капитан Кахамбу Мухасу Мелиссу. - Военнослужащие оставили позиции и сбежали вместо того, чтобы защищать народ, и заслуживают высшей меры наказания - смертной казни".

Согласно информации, попавшие под трибунал военнослужащие участвовали в боях за город Каньябайонга (провинция Северное Киву), который после ожесточенных боев был захвачен в конце июня отрядами из повстанческой группировки "Движение 23 марта" (М23).

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