В ДР Конго похищены восемь граждан Китая

По меньшей мере восемь граждан Китая похищены в ночь на воскресенье на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) с территории шахты по добыче золота.

По меньшей мере восемь граждан Китая похищены в ночь на воскресенье на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) с территории шахты по добыче золота.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил конголезский новостной портал Actualite, ссылаясь власти провинции Южное Киву.

"Неизвестные, открыв стрельбу, напали на один из объектов, находящихся по управлением китайской горнодобывающей компании Bayond Mining, - заявил представитель общины поселка Мукере Кристоф Бонане. - В перестрелке был убит конголезский военнослужащий из подразделения охраны. Нападавшие захватили восьмерых китайских специалистов и увезли их в неизвестном направлении".

Власти провинции Южное Киву направили в район дополнительные силы полиции с целью найти и освободить похищенных. Кто именно совершил нападение на горнодобывающую компанию, пока не установлено.

Между тем, по данным Actualite, между компаниями, добывающими золото в районе Мукере, и местными крестьянами в последние месяцы возникли разногласия по размеру компенсации за используемые в промышленных целях земли.