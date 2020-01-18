В ДР Конго погибли пять человек от неизвестной болезни

Неизвестная болезнь унесла жизни пяти человек в провинции Маи-Ндомбе на западе Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Все заболевшие скончались в больнице небольшого конголезского города Кири. Глава министерства здравоохранения провинции Жан Клод Бола заявил СМИ, что власти принимают все меры, чтобы определить эту "таинственную болезнь". По его словам, речь не идет о распространении лихорадки Эбола, о чем ходили слухи в округе. Он добавил также, что ситуация "находится под контролем", а на месте специалисты попытались разобраться в произошедшем.

Он также указал, что в город Кири скоро должна прибыть группа специалистов института для "быстрого" ухода за всеми пациентами больницы и для того, чтобы установить вид болезни, унесшей жизни людей в этом регионе.