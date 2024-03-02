В ДР Конго погибли два южноафриканских миротворца из состава сил ООН

Двое военнослужащих Южно-Африканской Республики в составе миротворческих сил ООН погибли на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).

Двое военнослужащих Южно-Африканской Республики в составе миротворческих сил ООН погибли на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство обороны и по делам ветеранов ЮАР.

По его информации, "в ходе инцидента один из военнослужащих выстрелом убил другого", затем он совершил самоубийство.

"Обстоятельства случившегося расследуются", - уточнили в министерстве.

Военнослужащие входили в контингент ЮАР в составе Миссии ООН по стабилизации в ДРК.