В ДР Конго погибли два южноафриканских миротворца из состава сил ООН

Двое военнослужащих Южно-Африканской Республики в составе миротворческих сил ООН погибли на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство обороны и по делам ветеранов ЮАР.
По его информации, "в ходе инцидента один из военнослужащих выстрелом убил другого", затем он совершил самоубийство.
"Обстоятельства случившегося расследуются", - уточнили в министерстве.
Военнослужащие входили в контингент ЮАР в составе Миссии ООН по стабилизации в ДРК.