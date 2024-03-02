О нас

В ДР Конго погибли два южноафриканских миротворца из состава сил ООН

В ДР Конго погибли два южноафриканских миротворца из состава сил ООН Двое военнослужащих Южно-Африканской Республики в составе миротворческих сил ООН погибли на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).
Другие страны
2 марта 2024 г. 16:50
В ДР Конго погибли два южноафриканских миротворца из состава сил ООН

Двое военнослужащих Южно-Африканской Республики в составе миротворческих сил ООН погибли на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство обороны и по делам ветеранов ЮАР.

По его информации, "в ходе инцидента один из военнослужащих выстрелом убил другого", затем он совершил самоубийство.

"Обстоятельства случившегося расследуются", - уточнили в министерстве.

Военнослужащие входили в контингент ЮАР в составе Миссии ООН по стабилизации в ДРК.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Лавров: Россия может пересмотреть отношения с Арменией
Лавров: Россия может пересмотреть отношения с Арменией
2 марта 2024 г. 17:46
Президент: У Азербайджана очень амбициозная повестка проектов по производству возобновляемых энергоресурсов
Президент: У Азербайджана очень амбициозная повестка проектов по производству возобновляемых энергоресурсов
2 марта 2024 г. 10:28
Президент Азербайджана: В следующем году на месторождении АЧГ начнется добыча природного газа
Президент Азербайджана: В следующем году на месторождении АЧГ начнется добыча природного газа
1 марта 2024 г. 11:47
Названы вузы, которые станут партнерами Турецко-Азербайджанского университета
Названы вузы, которые станут партнерами Турецко-Азербайджанского университета
29 февраля 2024 г. 16:48
Омбудсмен Азербайджана предложила увеличить число отпускных дней для срочников до 20-ти
Омбудсмен Азербайджана предложила увеличить число отпускных дней для срочников до 20-ти
29 февраля 2024 г. 11:10
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XII азербайджано-российского межрегионального форума
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XII азербайджано-российского межрегионального форума
28 февраля 2024 г. 23:24
Армяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
ВидеоАрмяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
28 февраля 2024 г. 12:46
Король Нидерландов поздравил президента Ильхама Алиева
Король Нидерландов поздравил президента Ильхама Алиева
27 февраля 2024 г. 18:47
Президент заложил фундамент мемориала жертвам Ходжалинского геноцида и встретился с представителями общественности района
ФотоПрезидент заложил фундамент мемориала жертвам Ходжалинского геноцида и встретился с представителями общественности района
26 февраля 2024 г. 22:23
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
26 февраля 2024 г. 20:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi