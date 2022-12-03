В ДР Конго объявлен 3-дневный траур

Президент Демократической Республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди своим указом объявил в субботу общенациональный трехдневный траур в память о более чем 100 убитых боевиками из повстанческой группировки "Движение 23 марта" (М23) в деревне Кишише на востоке

Президент Демократической Республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди своим указом объявил в субботу общенациональный трехдневный траур в память о более чем 100 убитых боевиками из повстанческой группировки "Движение 23 марта" (М23) в деревне Кишише на востоке страны на этой неделе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр связи и по делам СМИ ДРК, официальный представитель правительства Патрик Муйя Катембве.

"В ходе состоявшегося 2 декабря заседания совета министров ДРК глава государства самым решительным образом осудил расправу над мирными жителями в Кишише, назвав произошедшее проявлением варварства, - цитирует министра в субботу конголезский новостной портал Actualite. - Президент распорядился объявить общенациональный траур, который продлится с 3 по 5 декабря включительно". Чисекеди также поручил правительству выделить необходимые средства для помощи близким погибших.

Официальный представитель конголезской армии генерал Сильвен Экенге сообщил 1 декабря, что 29 ноября в деревне Кишише, которая находится в районе Рутшуру провинции Северное Киву, боевики из М23 убили более 50 жителей. Сутки спустя местные власти объявили, что число погибших превысило 100. В момент нападения на востоке ДРК пятый день действовало международное соглашение о прекращении огня между правительственными силами и повстанцами. Командование М23 отрицает причастность к убийствам в деревне Кишише.