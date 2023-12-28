В ДР Конго не менее 40 человек погибли в результате проливных дождей

В провинции Южное Киву на востоке Демократической Республики Конго сильные дожди привели к гибели не менее 40 человек.

В провинции Южное Киву на востоке Демократической Республики Конго сильные дожди привели к гибели не менее 40 человек.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что проливные дожди вызвали наводнения и оползни, в результате чего в административном центре провинции городе Букаву погибли по меньшей мере 20 человек, еще столько же тел было обнаружено в деревне Бурхиньи к юго-западу от столицы региона.

Ранее сообщалось, что в результате оползня, вызванного проливными дождями в провинции Южное Киву, погибли не менее 20 человек.

В мае 2023 года на территории Калехе провинции Южное Киву в районах, пострадавших от наводнения, вызванного проливными дождями, было обнаружено не менее 438 тел. По оценкам местных властей, пропало более 5 000 человек.

Наводнения и оползни являются обычным явлением в ДРК в сезон дождей, который длится с сентября по май, и часто имеют разрушительные последствия.