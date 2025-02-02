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В ДР Конго не исключили наличия новой вспышки лихорадки Эбола

В ДР Конго не исключили наличия новой вспышки лихорадки Эбола Новая вспышка лихорадки Эбола могла произойти в 2025 году на северо-западе Демократической Республики Конго (ДРК).
Другие страны
2 февраля 2025 г. 19:38
В ДР Конго не исключили наличия новой вспышки лихорадки Эбола

Новая вспышка лихорадки Эбола могла произойти в 2025 году на северо-западе Демократической Республики Конго (ДРК).

Как передает Report, об этом сообщил новостной портал Actualite со ссылкой на главу комитета Красного Креста в провинции Экваториальная Коломбу Мампую.

По ее словам, с 10 по 22 января в провинции умерли восемь человек с симптомами, характерными для Эболы, общее число зараженных составило 12.

"Только результаты лабораторных исследований позволят региональному правительству официально объявить о повторном появлении или отсутствии заболевания, вызванного вирусом Эбола", - сказала Мампуя, добавив, что все заболевшие имели контакты с дикими животными.

Напомним, что последняя по счету вспышка лихорадки Эбола произошла в провинции Экваториальная в апреле - июле 2022 года. Тогда умерли все пять человек, инфицированные Эболой.

Нынешнее сообщение последовало спустя три дня после объявления медицинскими властями соседней Уганды о вспышке в стране лихорадки Эбола, возбудителем которой стал редкий суданский штамм.

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