В ДР Конго на грани голода находятся 26 млн человек

Почти 26 млн человек живут сейчас в Демократической Республике Конго (ДРК) на грани голода.

Почти 26 млн человек живут сейчас в Демократической Республике Конго (ДРК) на грани голода.

Как передает Report , об этом сообщила конголезская радиостанция Okapi со ссылкой на подсчеты группы экспертов из специализированных структур ООН, ведущих классификацию комплексной продовольственной безопасности (IPC).

Из 26 млн около 3 млн испытывают острую нехватку продуктов питания, отмечает она. Причинами отсутствия в ряде районов ДРК продовольственной безопасности специалисты называют действия повстанцев и насилие, вызванное военными действиями, растущие цены на продукты питания, трудности в обеспечении продовольствием беженцев и перемещенных лиц.

Классификация IPC разработана специалистами из Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), Всемирной продовольственной программой (ВПП) и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ). Она признана многочисленными международными организациями и службами в качестве показателя ситуации в области продовольственной безопасности в развивающихся странах. Классификация имеет пять уровней - от минимального отсутствия еды до катастрофического голода.