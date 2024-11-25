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В ДР Конго на грани голода находятся 26 млн человек

В ДР Конго на грани голода находятся 26 млн человек Почти 26 млн человек живут сейчас в Демократической Республике Конго (ДРК) на грани голода.
Другие страны
25 ноября 2024 г. 00:46
В ДР Конго на грани голода находятся 26 млн человек

Почти 26 млн человек живут сейчас в Демократической Республике Конго (ДРК) на грани голода.

Как передает Report, об этом сообщила конголезская радиостанция Okapi со ссылкой на подсчеты группы экспертов из специализированных структур ООН, ведущих классификацию комплексной продовольственной безопасности (IPC).

Из 26 млн около 3 млн испытывают острую нехватку продуктов питания, отмечает она. Причинами отсутствия в ряде районов ДРК продовольственной безопасности специалисты называют действия повстанцев и насилие, вызванное военными действиями, растущие цены на продукты питания, трудности в обеспечении продовольствием беженцев и перемещенных лиц.

Классификация IPC разработана специалистами из Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), Всемирной продовольственной программой (ВПП) и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ). Она признана многочисленными международными организациями и службами в качестве показателя ситуации в области продовольственной безопасности в развивающихся странах. Классификация имеет пять уровней - от минимального отсутствия еды до катастрофического голода.

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