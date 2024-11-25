В ДР Конго на грани голода находятся 26 млн человек

Почти 26 млн человек живут сейчас в Демократической Республике Конго (ДРК) на грани голода.
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Из 26 млн около 3 млн испытывают острую нехватку продуктов питания, отмечает она. Причинами отсутствия в ряде районов ДРК продовольственной безопасности специалисты называют действия повстанцев и насилие, вызванное военными действиями, растущие цены на продукты питания, трудности в обеспечении продовольствием беженцев и перемещенных лиц.
Классификация IPC разработана специалистами из Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), Всемирной продовольственной программой (ВПП) и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ). Она признана многочисленными международными организациями и службами в качестве показателя ситуации в области продовольственной безопасности в развивающихся странах. Классификация имеет пять уровней - от минимального отсутствия еды до катастрофического голода.