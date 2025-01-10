В ДР Конго лишили аккредитации журналистов Al Jazeera
В ДР Конго лишили аккредитации журналистов Al JazeeraВласти Демократической Республики Конго (ДРК) лишили аккредитации работающих в стране журналистов катарского телеканала Al Jazeera за интервью с одним из лидеров повстанцев, действующих на востоке республики.
Власти Демократической Республики Конго (ДРК) лишили аккредитации работающих в стране журналистов катарского телеканала Al Jazeera за интервью с одним из лидеров повстанцев, действующих на востоке республики.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге в Киншасе министр связи и по делам СМИ, официальный представитель правительства ДРК Патрик Муйяйя Катембве.
"Журналисты перешли красные линии, подготовив и выпустив в эфир интервью с одним из повстанцев, - приводит его слова радиостанция RFI. - Они стали пропагандистами режима Руанды". Муйяйя добавил, что данный шаг является предупреждением для всех сотрудников СМИ, освещающих боевые действия на востоке страны между правительственными силами и повстанцами из группировки "Движение 23 марта" (М23).