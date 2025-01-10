В ДР Конго лишили аккредитации журналистов Al Jazeera

Власти Демократической Республики Конго (ДРК) лишили аккредитации работающих в стране журналистов катарского телеканала Al Jazeera за интервью с одним из лидеров повстанцев, действующих на востоке республики.

Власти Демократической Республики Конго (ДРК) лишили аккредитации работающих в стране журналистов катарского телеканала Al Jazeera за интервью с одним из лидеров повстанцев, действующих на востоке республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге в Киншасе министр связи и по делам СМИ, официальный представитель правительства ДРК Патрик Муйяйя Катембве.