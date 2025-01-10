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В ДР Конго лишили аккредитации журналистов Al Jazeera

В ДР Конго лишили аккредитации журналистов Al Jazeera Власти Демократической Республики Конго (ДРК) лишили аккредитации работающих в стране журналистов катарского телеканала Al Jazeera за интервью с одним из лидеров повстанцев, действующих на востоке республики.
Другие страны
10 января 2025 г. 21:39
В ДР Конго лишили аккредитации журналистов Al Jazeera

Власти Демократической Республики Конго (ДРК) лишили аккредитации работающих в стране журналистов катарского телеканала Al Jazeera за интервью с одним из лидеров повстанцев, действующих на востоке республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге в Киншасе министр связи и по делам СМИ, официальный представитель правительства ДРК Патрик Муйяйя Катембве.

"Журналисты перешли красные линии, подготовив и выпустив в эфир интервью с одним из повстанцев, - приводит его слова радиостанция RFI. - Они стали пропагандистами режима Руанды". Муйяйя добавил, что данный шаг является предупреждением для всех сотрудников СМИ, освещающих боевые действия на востоке страны между правительственными силами и повстанцами из группировки "Движение 23 марта" (М23).

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