О нас

В ДР Конго из-за оползня погибли девять человек, большинство из них дети

В ДР Конго из-за оползня погибли девять человек, большинство из них дети На востоке Демократической Республики Конго из-за вызванного ливнями оползня погибли девять человек, включая семерых детей из одной семьи.
Другие страны
23 ноября 2024 г. 19:17
В ДР Конго из-за оползня погибли девять человек, большинство из них дети

На востоке Демократической Республики Конго из-за вызванного ливнями оползня погибли девять человек, включая семерых детей из одной семьи.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя местной администрации Томаса Бакенгу.

"Житель деревни Кабулу в провинции Южное Киву в Конго потерял жену и семерых детей в результате оползня", - отметил он.

По его словам, в результате последствий непогоды погиб еще один ребенок. Бакенга добавил, что число погибших может возрасти, поскольку продолжаются поиски пропавших без вести.

Отмечается, что из-за оползня было разрушено 38 домов.

По мнению климатических экспертов, плохое городское планирование и слабая инфраструктура по всему Конго делают общины более уязвимыми к экстремальным осадкам, которые становятся более интенсивными и частыми в Африке из-за повышения температуры.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Konqoda torpaq sürüşməsi olub, ölənlər var
Версия на английском языке Landslide claims nine lives, mostly children, in DR Congo

Самое читаемое

Глава ГКНБ: Пресечены две попытки покушения на президента Кыргызстана
Глава ГКНБ: Пресечены две попытки покушения на президента Кыргызстана
20 ноября 2024 г. 15:57
Глава МИД Ирана выразил протест Франции из-за новых санкций Европы против Тегерана
Глава МИД Ирана выразил протест Франции из-за новых санкций Европы против Тегерана
20 ноября 2024 г. 15:39
Размер трудовых пенсий в Азербайджане в 2025 году увеличится на 8%
Размер трудовых пенсий в Азербайджане в 2025 году увеличится на 8%
19 ноября 2024 г. 11:54
Маманбий Омаров: Узбекистан привержен международным обязательствам по защите климата
Маманбий Омаров: Узбекистан привержен международным обязательствам по защите климата
20 ноября 2024 г. 13:11
Украина ожидает реакции Запада на использование РФ межконтинентальной баллистической ракеты
Украина ожидает реакции Запада на использование РФ межконтинентальной баллистической ракеты
21 ноября 2024 г. 15:58
Житель Тебриза - этнический азербайджанец был избит в Армении
ВидеоЖитель Тебриза - этнический азербайджанец был избит в Армении
22 ноября 2024 г. 10:08
МИД: Азербайджан представил в Гаагский суд материалы против Армении за незаконное использование энергетических ресурсов
МИД: Азербайджан представил в Гаагский суд материалы против Армении за незаконное использование энергетических ресурсов
20 ноября 2024 г. 10:19
Численность населения НАР увеличилась на 0,5%
Численность населения НАР увеличилась на 0,5%
18 ноября 2024 г. 14:48
Haber Global: Франция пытается сорвать COP29 через провокации
Haber Global: Франция пытается сорвать COP29 через провокации
20 ноября 2024 г. 16:51
Эрдоган: Турция продолжит действовать в Сирии с учетом интересов нацбезопасности
Эрдоган: Турция продолжит действовать в Сирии с учетом интересов нацбезопасности
20 ноября 2024 г. 15:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi