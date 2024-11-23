В ДР Конго из-за оползня погибли девять человек, большинство из них дети

На востоке Демократической Республики Конго из-за вызванного ливнями оползня погибли девять человек, включая семерых детей из одной семьи.

На востоке Демократической Республики Конго из-за вызванного ливнями оползня погибли девять человек, включая семерых детей из одной семьи.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя местной администрации Томаса Бакенгу.

"Житель деревни Кабулу в провинции Южное Киву в Конго потерял жену и семерых детей в результате оползня", - отметил он.

По его словам, в результате последствий непогоды погиб еще один ребенок. Бакенга добавил, что число погибших может возрасти, поскольку продолжаются поиски пропавших без вести.

Отмечается, что из-за оползня было разрушено 38 домов.

По мнению климатических экспертов, плохое городское планирование и слабая инфраструктура по всему Конго делают общины более уязвимыми к экстремальным осадкам, которые становятся более интенсивными и частыми в Африке из-за повышения температуры.