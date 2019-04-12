​В ДР Конго из-за лихорадки Эбола погибло уже более 750 человек

Заболеваемость лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго достигла пика последних восьми месяцев. 9 апреля были подтверждены сразу 18 случаев болезни, а общее число заболевших приблизилось к 1200, информирует Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, передает Report.

Федерация обратила внимание на "усугубление вспышки смертельно опасной Эболы" в ДРК и на "ослабление доверия к усилиям по реагированию" на данную болезнь со стороны местного населения. По данным организации, из 10 умерших от Эболы за один день 8 человек просто не пошли к врачам.

На 10 апреля в ДР Конго было зарегистрировано 1186 случаев Эболы, скончался 751 человек, 354 выздоровели.