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В ДР Конго число погибших от mpox приближается к тысячи

В ДР Конго число погибших от mpox приближается к тысячи В Демократической Республики Конго (ДРК) с начала текущего года выявлено более 30 тыс. случаев заболевания mpox (новое наименование оспы обезьян).
Другие страны
5 октября 2024 г. 21:05
В ДР Конго число погибших от mpox приближается к тысячи

В Демократической Республики Конго (ДРК) с начала текущего года выявлено более 30 тыс. случаев заболевания mpox (новое наименование оспы обезьян).

Как передает Report, об этом сообщил министр здравоохранения ДРК Самюэль Роже Камба, слова которого приводит конголезский новостной портал Actualite.

"На текущий день у нас 31 тысяча заболевших и 988 смертей. Наиболее высокая смертность от mpox среди детей, на возрастную группу до пяти лет приходится 70% от общего числа летальных случаев. Заболевшие mpox выявлены во всех 26 провинциях страны", - сообщил он.

Министр добавил, что нынешняя вспышка вызвана двумя штаммами mpox, при этом наиболее опасный, по его словам, передается половым путем.

Камба сообщил, что 5 октября должна начаться вакцинация от mpox на востоке страны. Согласно планам конголезского правительства, вакцинировано будет до 5 млн человек.

Напомним, что ДРК стала эпицентром нынешней вспышки mpox в Африке. Всего на континенте заболевшие выявлены в 18 странах. По данным Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний, общее число инфицированных достигает 34,2 тыс. человек.

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