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В ДР Конго боевики убили в церкви 14 человек

В ДР Конго боевики убили в церкви 14 человек По меньшей мере 14 человек убиты в церкви на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).
Другие страны
28 августа 2023 г. 21:47
В ДР Конго боевики убили в церкви 14 человек

По меньшей мере 14 человек убиты в церкви на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, боевики атаковали людей во время воскресной службы.

В свою очередь конголезская радиостанция Okapi передает, что нападавшие боевики были членами группировки "Кооператив для развития Конго" (CODECO), действующей в провинции Итури.

CODECO возникла более двух десятилетий назад из вооруженных ополченцев проживающего в восточных районах ДРК народа ленду. С течением времени она превратилась в бандитское формирование.

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Версия на азербайджанском языке Konqoda silahlılar kilsədə 14 nəfəri öldürüb

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