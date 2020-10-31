В ДР Конго боевики убили 17 мирных жителей

Боевики из террористической группировки "Альянс демократических сил" (АДС) убили 17 человек на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).

Боевики из террористической группировки "Альянс демократических сил" (АДС) убили 17 человек на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу конголезский новостной портал 7Sur7.

"Боевики атаковали вечером 30 октября поселок Лисаса в округе Бени провинции Северное Киву, - заявил представитель местных властей Калунга Мезо. - Погибли 17 человек, однако это предварительные данные, число жертв может увеличиться. Несколько человек взяты в заложники".

По его словам, сожжено множество домов, разграблены магазины. Перед нападением на поселок боевики атаковали расположенный поблизости пост местного ополчения.