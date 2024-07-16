В ДР Конго 50 человек погибли при нападении на армейский лагерь

Более 50 человек, включая военнослужащих, погибли 13-14 июля на западе Демократической Республики Конго (ДРК) во время нападения на армейский лагерь ополченцев из группировки "Мобондо".

Более 50 человек, включая военнослужащих, погибли 13-14 июля на западе Демократической Республики Конго (ДРК) во время нападения на армейский лагерь ополченцев из группировки "Мобондо".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил конголезский новостной портал Actualite.

Ополченцы из народа яка атаковали позиции военных в районе поселка Квамут провинции Маи-Ндомбе, отмечает он. В свою очередь агентство Reuters передает, что в результате атаки убиты 9 военнослужащих и 35 ополченцев.

Нападение на армейский лагерь произошло в рамках обострившегося в этой части ДРК межобщинного конфликта народов яка и теке. Два года назад разногласия между ними привели к серии столкновений, которые сопровождались убийствами и массовым бегством населения из своих деревень. В столкновениях были убиты с обеих сторон сотни человек. В минувшем апреле между яка и теке было подписано соглашение о прекращении огня.

В регион, который расположен в 130 км к востоку от конголезской столицы Киншасы, прибыл заместитель премьер-министра, министр национальной обороны и по делам ветеранов ДРК Ги Кабомбо Мвадиавита. Как пояснил портал, он попытается добиться примирения между общинами яка и теке. В основе конфликта между ними лежат споры за контроль над земельными и водными ресурсами.