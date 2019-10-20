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В ДР Конго 24 человека погибли в ДТП

​В ДР Конго 24 человека погибли в ДТП

По меньшей мере 24 человека погибли в аварии с автобусом в Конго неподалеку от города Мбанза-Нгунгу на западе страны, есть пострадавшие.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местное издание Actualite.

По словам очевидцев, автобус перевернулся и загорелся при спуске с горы. На борту находились около 100 торговцев, перевозивших свои товары, не менее 24 из них погибли.

Точная причина автокатастрофы пока неизвестна, однако очевидцы предполагают, что она могла произойти из-за неисправности тормозной системы.

Установлены личности 16 пострадавших. Их доставили в городскую больницу, где им оказывается помощь. 

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