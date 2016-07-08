В дорожной пробке на острове Ява скончались 12 человек

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ 12 человек умерли от обезвоживания и переутомления в гигантской дорожной пробке на индонезийском острове Ява, в которой тысячи водителей простояли более суток, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Дорожная обстановка на острове резко ухудшилась в первых числах июля, с приближением празднования окончания священного для мусульман месяца Рамазан. К 2 июля движение на участке дороги из Джакарты в Тегал фактически остановилось.

Ситуацию на дороге удалось урегулировать только к 7 июля, то есть через несколько суток после образования пробки, растянувшейся более чем на 20 км.

Как уточнили власти Индонезии, 12 человек скончались в пробке за три дня, когда ситуация на дороге была крайне сложной. Ранее местная полиция сообщала, что число погибших может достигать 18 человек.

По данным индонезийской прессы, большинство скончавшихся - люди преклонного возраста, состояние которых резко ухудшилось из-за обострения хронических болезней. Один человек скончался от отравления угарным газом.