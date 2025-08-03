В Донецкой области Украины из-за ударов ВС РФ погибли 5 человек, еще 11 пострадали

В результате российских обстрелов в течение суток 2 августа на территории Донецкой области Украины погибли пятеро гражданских, еще 11 получили ранения.

В результате российских обстрелов в течение суток 2 августа на территории Донецкой области Украины погибли пятеро гражданских, еще 11 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"За 2 августа российские военные убили 5 жителей Донецкой области: 2 - в Константиновке, по 1 - в Северске, Покровске и Райском. Еще 11 человек в области за сутки получили ранения", - отметил Филашкин утром воскресенья.

Он уточнил, что общее количество жертв российских обстрелов в Донецкой области подается без учета временно оккупированных Мариуполя и Волновахи.