В Донецкой области Украины из-за массированных обстрелов четыре человека погибли, девять пострадали

Четверо гражданских лиц погибли в Донецкой области Украины в результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки.

Четверо гражданских лиц погибли в Донецкой области Украины в результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в телеграм-канале.

"Четверо убитых и девять раненых мирных жителей: полиция Донетчины зафиксировала последствия российских обстрелов. За сутки Россия нанесла 3 449 ударов по линии фронта и жилому сектору", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разрушениям подверглись 72 гражданских объекта, из них 38 жилых домов, повреждены автомобили, учебные заведения и магазины.

Кроме того, после полуночи 8 июня Россия осуществила 15 обстрелов по населенным пунктам Краматорск, Лиман, Высокополье, Криницы, Степановка, Шевченко. Известно об одном раненом человеке в Краматорске.