В Донецкой области Украины разбились два вертолета, есть погибшие

На Бахмутском направлении в Донецкой области разбились два вертолета военной авиации. Погибли шестеро пилотов из 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского.

На Бахмутском направлении в Донецкой области Украины разбились два вертолета военной авиации. Погибли шестеро пилотов из 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, представитель 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского Евгений Ракита в комментарии "Суспильному" отметил, что все погибшие имели офицерские звания. Один из них родом из Полтавской области, остальные – из других регионов.

Известно, что катастрофа произошла при выполнении боевого задания. Ракита добавил, что пока имена военных и обстоятельства их гибели не разглашаются в целях безопасности.