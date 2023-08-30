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В Донецкой области Украины разбились два вертолета, есть погибшие

В Донецкой области Украины разбились два вертолета, есть погибшие На Бахмутском направлении в Донецкой области разбились два вертолета военной авиации. Погибли шестеро пилотов из 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского.
Другие страны
30 августа 2023 г. 23:17
В Донецкой области Украины разбились два вертолета, есть погибшие

На Бахмутском направлении в Донецкой области Украины разбились два вертолета военной авиации. Погибли шестеро пилотов из 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, представитель 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского Евгений Ракита в комментарии "Суспильному" отметил, что все погибшие имели офицерские звания. Один из них родом из Полтавской области, остальные – из других регионов.

Известно, что катастрофа произошла при выполнении боевого задания. Ракита добавил, что пока имена военных и обстоятельства их гибели не разглашаются в целях безопасности.

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