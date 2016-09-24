В Донецкой области горит шахта: эвакуировано почти 600 горняков

Баку. 24 Сентября. REPORT.AZ/ В ночь на субботу, 24 сентября на шахте ПАО «Шахтоуправление Покровское» в селе Удачное Донецкой области произошло возгорание метано-воздушной смеси.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Донецкой области.

В момент происшествия в шахте находилось 593 горняка, в том числе 21 человек на аварийном участке. Всех шахтеров подняли на поверхность.

Производство на аварийной шахте временно остановлено, продолжается пожар, который не распространяется за пределы лавы. Выполняются работы по ликвидации возгорания.